За сутки в Удмуртии коронавирус обнаружили у 227 человек

В тяжёлом состоянии находятся 297 жителей региона.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии выявили 227 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Лидером по числу заболевших вновь стал Ижевск — 122 случая, следом идут Глазов и Граховский район — по 18 заболевших, далее Шарканский район — 13 случаев, в Воткинске и Балезинском районе выявили по 12 заболевших. В Можге и Кезском районе — по 6 случаев. В Завьяловском районе — 5 случаев, в Увинском районе — 4, в Глазовском районе — 3. По два заболевших в Селтинском и Сюмсинском районах, а по одному — в Воткинском, Кизнерском, Можгинском и Якшур-Бодьинском районах.

За сутки выздоровели 103 человека, а 15 скончались – 12 женщин и 3 мужчин. Женщинам было от 55 до 96 лет, а мужчинам — 75-88 лет.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 297 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 384 560 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 319 196. При этом 37 836 человек привились «Спутником Лайт».