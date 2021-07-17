В Удмуртии скончались 7 пациентов с коронавирусом

Всего в республике выявили 143 новых случая заражения инфекцией.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались 7 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Женщинам было 66, 79, 89 лет, мужчинам - 69, 70, 71, 80 лет.

За сутки выздоровели 43 пациента, а заболели 143 человека.

Диагноз подтвердился у 62 жителей Ижевска, 16 жителей Глазова, 12 жителей Кезского района, 8 жителей Можги, 7 жителей Увинского района, 7 жителей Сарапула, 7 жителей Воткинска, 6 жителей Шарканского района, 3 жителей Сюмсинского района, 3 жителей Вавожского района, по два случая зарегистрировано в Глазовском, Завьяловском, Можгинском, Селтинском, Ярском районах, по одному - в Балезинском и Игринском районах.

На 17 июля в Удмуртии зафиксировано 37 970 случаев заболевания коронавирусом. из них 32 849 человек выздоровели. В настоящее время 3 625 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 766 переносят болезнь в средней степени тяжести, 165 человек в тяжелом состоянии.