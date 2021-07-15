Статистика коронавируса: четыре мужчины и женщина скончались в Удмуртии

Зарегистрировано 140 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 140 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, в числе заболевших 58 жителей Ижевска, 27 жителей Глазова, 10 жителей Увинского района, 8 жителей Сарапула, 6 жителей Завьяловского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Воткинска, 4 жителя Дебесского района. По три случая выявили в Воткинском, Камбарском, Ярском, Игринском районах, два – в Глазовском районе и по одному - в Малопургинском и Сюмсинском районах.

Врачи выписали 43 пациента. Скончались за сутки 5 зараженных – мужчины 57, 65, 66 и 69 лет и 83-летняя женщина.

Всего с начала пандемии ковид регистрировали 32 809 раз. Летальных случаев 553. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 167 пациентов.