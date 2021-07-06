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В Удмуртию поступили 40 тысяч доз «Спутника V»

12:20, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртию поступили 40 тысяч доз «Спутника V»
12:20, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
388
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: Оперштаб Удмуртии
388
0

Ранее в республиканском Минздраве заявляли, что этого количества хватит на неделю.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса — 40 325 доз. Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

Прибывшие 40 тыс. доз вакцины «Спутник V» после проверки направят по медучреждениям Удмуртии. Появление других вакцин в регионе пока не ожидается. Ранее говорилось о возможности поставки в Удмуртию «Спутника Лайт». 

Напомним, в Удмуртии выросли темпы вакцинации: с 21 июня по 1 июля привили 61,5 тыс. человек — на 22 тыс. больше, чем с 10 по 20 июня. По словам министра здравоохранения региона Георгия Щербака, республике необходимо 40 тыс. доз еженедельно, чтобы иммунизация населения проходила на том же уровне. 

Жители Ижевска могут привиться от коронавируса на Центральной площади. С 28 июня там открыт постоянный пункт. Он работает ежедневно с 8:00 до 21:00 с перерывом в 15:00-15:30.

12:20, 06 июля, 2021
Андрей Бирюков
388
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус