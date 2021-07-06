В Удмуртию поступили 40 тысяч доз «Спутника V»

Ранее в республиканском Минздраве заявляли, что этого количества хватит на неделю.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса — 40 325 доз. Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

Прибывшие 40 тыс. доз вакцины «Спутник V» после проверки направят по медучреждениям Удмуртии. Появление других вакцин в регионе пока не ожидается. Ранее говорилось о возможности поставки в Удмуртию «Спутника Лайт».

Напомним, в Удмуртии выросли темпы вакцинации: с 21 июня по 1 июля привили 61,5 тыс. человек — на 22 тыс. больше, чем с 10 по 20 июня. По словам министра здравоохранения региона Георгия Щербака, республике необходимо 40 тыс. доз еженедельно, чтобы иммунизация населения проходила на том же уровне.

Жители Ижевска могут привиться от коронавируса на Центральной площади. С 28 июня там открыт постоянный пункт. Он работает ежедневно с 8:00 до 21:00 с перерывом в 15:00-15:30.