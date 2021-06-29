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За 9 месяцев работы колл-центр Минздрава Удмуртии принял более 51 тысячи звонков

09:40, 29 июня, 2021
Екатерина Сентемова
За 9 месяцев работы колл-центр Минздрава Удмуртии принял более 51 тысячи звонков
09:40, 29 июня, 2021
Екатерина Сентемова
1075
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#вопросы\n#пациент
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
1075
0

В настоящее время большинство вопросов граждан связано с вакцинацией.

Ижевск. Удмуртия. С октября 2020 года консультационный центр Минздрава Удмуртии принял уже 51 542 звонка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Благодаря колл-центру жители могут получить ответы на все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.  

Сначала они интересовались самой болезнью и способами лечения. На сегодняшний день их больше интересуют вопросы вакцинации.  

Кроме консультаций сотрудники центра могут записать данные пациента и передать в медорганизацию для записи на прививку. Таким образом с 18 января 2021 года на вакцинацию записалось 4480 человек.  

Позвонить можно по телефону 8-800-100-24-47 с 8:00 до 19:00 в будни и с 8:00 до 16:00 в выходные.

09:40, 29 июня, 2021
Екатерина Сентемова
1075
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#вопросы\n#пациент