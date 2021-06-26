В Удмуртии выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом

Трое пожилых людей скончались из-за болезни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки 83 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Трое пациентов скончались: двое мужчин в возрасте 93 и 74 года и женщина, которой было 68 лет.

38 человек теперь здоровы.

По данным на 26 июня ковид подтвердился у 34 жителей Ижевска, 16 жителей Увинского района, 8 жителей Кезского района, 6 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района, 4 жителей Можгинского района, 3 жителей Воткинска, 2 жителей Глазова, 2 жителей Сюмсинского района и по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Воткинском, Малопургинском районах и Можге.

В настоящее время из общего числа заболевших 2 371 человек находятся в удовлетворительном состоянии, у 426 горожан болезнь протекает в средней степени тяжести, а 78 пациентов находятся в тяжелом состоянии.