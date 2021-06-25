Промышленным предприятиям Удмуртии рекомендовали привить от коронавируса 60% сотрудников

Профкомы предлагают давать выходной работнику, у которого после прививки поднялась температура.

Ижевск. Удмуртия. Профсоюзы Удмуртии рекомендуют предприятиям оплачивать сотрудникам ПЦР-тесты на коронавирус и давать выходной после прививки. Об этом сообщает Удмуртская республиканская организация Российского профсоюза работников промышленности.

Задача до 1 августа провести вакцинацию не менее 60% работников промышленности, в первую очередь, оборонных предприятий, была поставлена на заседании республиканской комиссии с участием профсоюзов. Работодателям и профкомам рекомендовано обеспечить явку сотрудников на прививочные пункты вакцинации и продумать меры стимулирования к вакцинации. Например, если у работника после прививки поднялась температура, ему могут дать выходной.

Также профсоюзы рекомендуют правительству ввести тестирование на наличие антител к коронавирусу в программу бесплатной медицинской помощи. Сегодня ПЦР-тест стоит около 1 тыс. рублей, поэтому не каждый решается на эту процедуру. Как считают в Роспрофпроме Удмуртии, также будет не лишним, если предприятие компенсирует сотрудникам эти расходы.

И добавим, в ряде организаций Удмуртии уже запустили программу стимулирования вакцинации от ковида. По данным регионального Минздрава, прививку поставили от 2 до 12% работников промышленных предприятий республики.