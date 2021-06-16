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Общественный контроль установят за сроками вакцинации жителей Удмуртии

18:20, 16 июня, 2021
Анна Торхова
Общественный контроль установят за сроками вакцинации жителей Удмуртии
18:20, 16 июня, 2021
Анна Торхова
143
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация
Фото: ИА «Сусанин»
143
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Активисты займутся опросами и обзвоном пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Партия «Единая Россия» решила взять на себя контроль за вакцинацией жителей Удмуртии от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на первого заместителя председателя Госсовета региона Надежду Михайлову.

По ее словам, активисты партии займутся опросами в городах и районах, обзвоном пациентов, которые ждут своей очереди на прививку от ковида, а также будут следить за сроками ожидания вакцины.

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что остановить инфекцию может только вакцинация.

«Все, что говорится против, это просто домыслы. Во все времена такие инфекции, как оспа, полиомиелит, туберкулёз, уносившие сотни жизней, останавливала вакцина», - добавила Надежда Михайлова.

Напомним, глава Удмуртии обозначил 7-дневный срок, в течение которого человек должен получить прививку. Он потребовал местные власти упорядочить этот процесс, чтобы людям не приходилось ждать неделями.

В настоящее время для удобства каждого жителя прививки от коронавируса можно поставить в мобильных прививочных пунктах. С собой нужно иметь только паспорт, полис и ручку.

18:20, 16 июня, 2021
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация