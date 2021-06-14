Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

09:23, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии
09:23, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание\n#здоровье
Фото: pixabay.com
316
0

Одинаковое число излечившихся и заболевших - 41 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались 3 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте". 

Двум женщинам было 71 и 73 года, мужчине - 79 лет. 

За сутки 41 человек заболел вирусом, и столько же выздоровели. 

Ковид подтвердился у 16 жителей Ижевска, 8 жителей Воткинска, 6 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Кезском, Балезинском, Можгинском, Юкаменском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинском, Кизнерском районах. 

Вакцинацию в Удмуртии прошли 133 304 человека. Из них 106 713 получили второй компонент.

09:23, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание\n#здоровье