Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

Одинаковое число излечившихся и заболевших - 41 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались 3 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Двум женщинам было 71 и 73 года, мужчине - 79 лет.

За сутки 41 человек заболел вирусом, и столько же выздоровели.

Ковид подтвердился у 16 жителей Ижевска, 8 жителей Воткинска, 6 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Кезском, Балезинском, Можгинском, Юкаменском районах, по одному случаю — в Глазове, Воткинском, Кизнерском районах.

Вакцинацию в Удмуртии прошли 133 304 человека. Из них 106 713 получили второй компонент.