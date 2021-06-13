Две пациентки с коронавирусом скончались в Удмуртии

Выздоровел 41 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Ковид подтвердился у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 3 жителей Кезского района, по два случая зарегистрировали в Сарапуле, Воткинске, Каракулинском, Красногорском, по одному случаю в Глазове, Воткинском, Глазовском, Дебесском, Игринском, Кизнерском, Можгинском, Селтинском, Увинском, Юкаменском районах.

За сутки врачи выписали еще 41 человека, две пациентки скончались - женщинам было 60 лет и 72 года.

Вакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 133 тыс. человек.