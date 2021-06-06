За сутки в Удмуртии скончались двое пациентов с коронавирусом

Заразились 40 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки зафиксировали 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Воткинска, по два случая зарегистрировано в Глазове, Красногорском, Увинском, Селтинском, Ярском районах, по одному случаю — в Юкаменском и Воткинском районах.

В числе заболевших: 5 детей до 14 лет, 7 человек старше 65 лет.

Двое пациентов скончались. Женщине было 80 лет, мужчине — 92 года. В тяжелом состоянии находятся 37 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 34 402 случая коронавируса.