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За последние сутки в Удмуртии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

09:15, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
За последние сутки в Удмуртии выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
09:15, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
347
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение
Фото: unsplash.com
347
0

Среди заболевших есть 5 детей до 14 лет и 7 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 6 жителей Юкаменского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Можги, 4 жителей Киясовского района, 3 жителей Кизнерского района, 2 жителей Глазова, по 2 жителя — Кезского и Балезинского районов, а также у 1 жителя Граховского района. 

Среди заболевших есть 5 детей до 14 лет и 7 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровел 48 человек. 

На 23 мая в Удмуртии зафиксировали 34 362 случай заболевания COVID-19, 452 человек скончались, а 31 179 — выздоровели. 38 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 123 190 жителей республики. 98 985 из них получил второй компонент.

09:15, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
347
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение