В Удмуртии 41 новый случай коронавируса, 3 человека скончались

С начала пандемии ковид унес жизнь 450 жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала пандемии зарегистрировали 450 летальных случаев среди пациентов с ковидом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», в республике зафиксировано еще 3 смерти. Женщинам было 72 и 82 года, мужчине - 67 лет.

Еще 41 человек заразился, столько же выписали. Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 7 жителей Можги. 4 случая в Можгинском районе, 3 - в Завьяловском, по одному - в Балезинском, Малопургинском, Юкаменском районах.

Прививку поставили 119 257 человек. Из них 95 114 получили второй компонент.