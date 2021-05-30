Двое пожилых мужчин и женщина скончались от коронавируса в Удмуртии

Всего за сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания.

Ижевск. Удмуртия. Медики выявили в Удмуртии за минувшие сутки 43 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает на своей странице в «ВКонтакте» 30 мая региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заразились, в частности, 5 детей в возрасте до 14 лет и 9 пожилых людей старше 65 лет.

Положительные тесты на коронавирус сдали 14 жителей Ижевска, 8 глазовчан, по 4 жителя Увинского и Балезинского районов, 3 сарапульчан и столько же 3 жителей Красногорского района. Заболели также 2 жителей Можгинского района, по одному случаю отмечено в Граховском, Каракулинском, Кезском, Селтинском и Юкаменском районах.

Скончались трое пациентов. Из них двое – мужчины в возрасте 64 и 83 лет, а также 72-летняя женщина.

Всего на 30 мая в Удмуртии зафиксировано 34 113 случаев коронавирусной инфекции. Вылечены 30 906 больных, умерли 445. Из числа заболевших 2 446 находятся в удовлетворительном состоянии, 258 – в состоянии средней степени тяжести, 58 – в тяжелом состоянии.

Провакцинировано 116 628 жителей республики, в том числе 89 034 из них получили второй компонент.

С начала пандемии в регионе проведено 1 154 902 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки 4 553.