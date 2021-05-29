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В Удмуртии коронавирусом заразились еще 44 человека

09:35, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии коронавирусом заразились еще 44 человека
09:35, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
639
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#прививки\n#вакцинация\n#лечение
Фото: pixabay.com
639
0

От инфекции за сутки скончались 2 жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов не перенесли болезнь, скончалась женщина 49 лет и мужчина в возрасте 81 года. Об этом сообщает оперативный штаб по Удмуртской Республике.

Коронавирус подтвердился у 21 жителя Ижевска, 8 случаев заболевания зафиксировано в Сарапульском районе, по 3 – в Можге и Завьяловском районе, по одному - в Воткинске, Сарапуле и ряде сельских районов. Среди инфицированных 5 детей и 8 человек старше 65 лет.

Всего на 29 мая в Удмуртии зарегистрировано 34 070 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Прививки поставили 116 628 человек, 89 034 прошли полный курс  вакцинации.

09:35, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
639
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#прививки\n#вакцинация\n#лечение