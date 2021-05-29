В Удмуртии коронавирусом заразились еще 44 человека

От инфекции за сутки скончались 2 жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 44 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов не перенесли болезнь, скончалась женщина 49 лет и мужчина в возрасте 81 года. Об этом сообщает оперативный штаб по Удмуртской Республике.

Коронавирус подтвердился у 21 жителя Ижевска, 8 случаев заболевания зафиксировано в Сарапульском районе, по 3 – в Можге и Завьяловском районе, по одному - в Воткинске, Сарапуле и ряде сельских районов. Среди инфицированных 5 детей и 8 человек старше 65 лет.

Всего на 29 мая в Удмуртии зарегистрировано 34 070 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Прививки поставили 116 628 человек, 89 034 прошли полный курс вакцинации.