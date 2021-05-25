В Бюро МСЭ по Удмуртии рассказали, что делать при получении отказа в направлении на медико-социальную экспертизу

Можно ли самостоятельно обратиться на освидетельствование в случае отказа в направлении на МСЭ и какие для этого нужны документы?

Ижевск. Удмуртия. Без направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) установление инвалидности невозможно. Но что делать жителям Удмуртии в случае отказа в направлении на МСЭ? Можно ли самостоятельно обратиться на освидетельствование и какие для этого нужны документы?

В соответствии с пунктом 19 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства от 20.02.2006 № 95, в случае если медицинская организация, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право обратиться в бюро самостоятельно, в том числе через портал Госуслуг.

«В этом случае к заявлению о проведении МСЭ, помимо справки об отказе в направлении на МСЭ, необходимо приложить имеющиеся медицинские документы или их заверенные копии (выписка из амбулаторной карты, выписки из истории болезни, консультативные заключения врачей-специалистов, медицинских обследований и другие документы)», — прокомментировала главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртии Екатерина Мухаметгалеева.

В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина, а также получения иных дополнительных сведений при проведении МСЭ, может составляться программа дополнительного обследования (ПДО).

После получения данных, предусмотренных ПДО, специалисты бюро МСЭ принимают решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом.

В период действия ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ, по распоряжению Правительства РФ МСЭ проводится заочно до 01.10.2021 включительно.

По всем вопросам медико-социальной экспертизы можно обратиться по телефону горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России: 8 (3412) 65-65-13.