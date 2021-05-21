Почти 108 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки от коронавируса

Выздоровели 43 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты на коронавирус получили 48 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 16 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, 6 жителей Глазова, 4 жителей Воткинского района, по два случая выявили в Увинском, Глазовском, Игринском, Кезском районах, по одному случаю в Красногорском, Можгинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском районах. В числе заболевших 9 человек старше 65 лет.

43 пациента выздоровели. Прививки поставили почти 108 тыс. человек.

Всего с начала пандемии 33 715 случая коронавируса подтвердились, 30 569 пациентов выздоровели, 434 скончались.