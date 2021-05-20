В Глазове в тестовом режиме после ремонта запустят детскую поликлинику

Работы в учреждении начались в 2020 году.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в тестовом режиме запустят работу детской поликлиники на улице Сибирской. Её открытие состоится 24 мая. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

Работы в учреждении начались в 2020 году. За это время в нём заменили окна и входные группы, а также водоснабжение, вентиляцию и электропроводку. Регистратура стала больше, а для больных пациентов предусмотрели отдельный вход.

Теперь в поликлинике будет 69 кабинетов, в том числе помещение для процедур, ультразвуковых исследований и лечебной физкультуры. Специально для детей пути к ним выделены яркими наклейками, а на стенах разместили развивающие картинки. Поликлиника примет около 6 тыс. детей.

Сейчас, по словам Коновалова, в учреждении устанавливают новую мебель, вскоре придёт необходимое оборудование.

При этом не все кабинеты будут запущены в работу. Это связано со стартом сезона отпусков. Некоторые врачи, включая ЛОРа, офтальмолога и хирурга будут вести приёмы по графику.

По всем вопросам, связанным с работой новой поликлиники, глава города рекомендует обращаться в Глазовскую межрайонную больницу.