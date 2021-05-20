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В Глазове в тестовом режиме после ремонта запустят детскую поликлинику

09:40, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Глазове в тестовом режиме после ремонта запустят детскую поликлинику
09:40, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
1378
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#здравоохранение\n#поликлиника\n#дети
Фото: Сергей Коновалов / ВКонтакте
1378
0

Работы в учреждении начались в 2020 году.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в тестовом режиме запустят работу детской поликлиники на улице Сибирской. Её открытие состоится 24 мая. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов. 

Работы в учреждении начались в 2020 году. За это время в нём заменили окна и входные группы, а также водоснабжение, вентиляцию и электропроводку. Регистратура стала больше, а для больных пациентов предусмотрели отдельный вход. 

Теперь в поликлинике будет 69 кабинетов, в том числе помещение для процедур, ультразвуковых исследований и лечебной физкультуры. Специально для детей пути к ним выделены яркими наклейками, а на стенах разместили развивающие картинки. Поликлиника примет около 6 тыс. детей. 

Сейчас, по словам Коновалова, в учреждении устанавливают новую мебель, вскоре придёт необходимое оборудование. 

При этом не все кабинеты будут запущены в работу. Это связано со стартом сезона отпусков. Некоторые врачи, включая ЛОРа, офтальмолога и хирурга будут вести приёмы по графику. 

По всем вопросам, связанным с работой новой поликлиники, глава города рекомендует обращаться в Глазовскую межрайонную больницу.

09:40, 20 мая, 2021
Андрей Бирюков
1378
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#здравоохранение\n#поликлиника\n#дети