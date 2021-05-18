С начала пандемии коронавирус в Удмуртии перенесли более 30 тысяч жителей

По данным на вторник, врачи выписали 47 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Еще 46 новых случаев ковида выявили в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 15 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Балезинского района, 4 жителей Можгинского района, 3 жителей Глазова, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зафиксировали в Воткинске, Алнашском, Глазовском, Кезском, Кизнерском, Воткинском районах.

47 пациентов выписали.

Всего с начала пандемии ковид подтвердился 33 574 раза. Более 30 тыс. человек выздоровели, 432 скончались. В настоящее время среди тех, кто проходит лечение, 44 пациента находятся в тяжелом состоянии.