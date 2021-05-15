В Удмуртии более 50 жителей находятся в тяжелом состоянии из-за коронавруса

В республике за последние сутки выявили 46 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. 46 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за последние сутки. Как сообщает республиканский оперативный штаб, в числе заболевших 2 детей младше 14 лет и 12 пенсионеров старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 16 ижевчан, 8 жителей Красногорского района, 7 - Глазова, 6 – Сарапула. По два случая инфицирования зарегистрировано в Воткинске и Селтинском районе, по одному - в Балезинском, Игринском, Малопургинском, Увинском и Шарканском районах.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зафиксировано 33 435 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 429 закончились летальным исходом. Сейчас на излечении находятся более 2,5 тыс. жителей республики, состояние 53 пациентов врачи оценивают как тяжелое.

К 15 мая в регионе вакцинацию от коронавируса прошли 103 753 человека, 74 788 поставили повторную прививку.