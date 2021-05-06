В Удмуртии за первые дни мая почти 600 человек обнаружили на себе клещей

Всего с начала эпидсезона кровососы напали на 1132 жителей.

Ижевск. Удмуртия. Клещи покусали уже 1132 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Среди пострадавших 269 детей. Больше всех жалоб на кровососов зарегистрировали в Ижевске – 529, в Воткинске клещи напали уже 97 раз, в Можге - 50, в Можгинском районе в медорганизации обратились 68 раз, в Увинском - 41, Игринском – 39, Шарканском – 38.

В текущем эпидсезоне на клещевой энцефалит исследовали 871 клеща, в 16 выявлен возбудитель. Из 646 кровососов, исследованных на боррелиоз, возбудителя нашли в 209.

Напоминаем, самая надежная защита от энцефалита – вакцинация. Комплекс состоит из трех прививок, первую из которых ставят осенью.

Клещи обитают в траве. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, в самое укромное место. Часто их можно найти подмышками, в паху, на шее, голове или спине.

С 5 мая в Ижевске началась акарицидная обработка в парке Кирова.