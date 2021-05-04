48 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии, 3 человека скончались

Врачи выписали 62 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом по состоянию на утро 4 мая сообщает региональный оперштаб. Среди заболевших 20 жителей Ижевска, 7 – Увинского района, 6 – Завьяловского, 5 – Юкаменского, по три случая в Можге и Сарапуле, по одному – в Воткинске, Сюмсинском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах.

3 летальных случая. Женщине был 71 год, мужчинам – 64 года и 76 лет.

Врачи выписали 62 пациента.

Прививку от ковида поставили 87 135 человек. Из них 55 520 получили второй компонент.