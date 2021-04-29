В Удмуртии ежегодно более 1400 онкобольных смогут проходить лечение на новом оборудовании

Два линейных ускорительных комплекса появились в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске два новых линейных ускорительных комплекса поступили в Республиканский клинический онкологический диспансер. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Стоимость оборудования составила 288 млн рублей. Также около 9 млн рублей из республиканского бюджета выделили на ремонт и специальную подготовку помещений под ускорители.

Линейный ускорительный комплекс - сложное медицинское оборудование, которое создано специально для лучевой терапии пациентов с онкозаболеваниями. Оно позволяет проводить лечение идеально точно и аккуратно, в щадящем для пациентов режиме, используя технологию интенсивной модулированной радиотерапии (IMRT), которая перенаправляет высокие дозы радиации непосредственно в раковые клетки, защищая окружающие здоровые ткани, и тем самым уменьшая опасные побочные эффекты.

Новый аппарат проводит процедуру не только быстрее, но еще снижает дозу получаемой радиации во время лечения.

Линейные ускорители могут использоваться для лечения новообразований различных этиологий: легких, груди, простаты, головы, шеи и других.

Использовать новое оборудование станут через 2-2,5 месяцев, сразу после лицензирования и переподготовки кадров.

Оно позволит уменьшить нагрузку на имеющиеся аппараты и принимать пациентов не только из Удмуртии, но и соседних регионов. Сейчас ежегодно в Республиканском клиническом онкодиспансере лечение лучевыми методами проходят 1400–1600 человек.