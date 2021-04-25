59 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии, 1 женщина скончалась

63 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, среди них 6 детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

27 случаев ковида в Ижевске, 14 – в Сарапуле, по 3 – в Глазове, Дебесском и Сарапульском районах, по 2 – в Завьяловском, Игринском, Ярском районах, по одному – в Глазовском, Кезском и Шарканском районах.

Врачи выписали еще 63 пациента. Одна женщина скончалась, ей было 59 лет.

На утро 25 апреля в Удмуртской Республике прививку от ковида поставили 82 324 человека, в том числе 46 967 – второй компонент. За последние сутки это число не изменилось. При этом за пятницу, 23 апреля, в регионе привили более 6 тыс. человек.