За сутки в Удмуртии скончалась одна пациентка с ковидом

В регионе выявили еще 60 случаев коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии скончалась одна пациентка с коронавирусом, женщине было 79 лет. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Также по данным на субботу врачи выписали еще 67 пациентов. В то же время ковид подтвердился у 60 человек: 35 жителей Ижевска, 4 жителей Шарканского района, 4 жителей Кезского района, 3 жителей Алнашского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Балезинского района, 2 жителей Игринского района, 2 жителей Юкаменского района, по одному случаю выявили в Глазове, Воткинске, Вавожском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском районах. Среди новых заболевших 16 человек старше 65 лет.

Всего с начала пандемии 32 438 теста были положительными, 29 075 жителей уже выздоровели, 409 скончались.