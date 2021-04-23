Еще 65 человек в Удмуртии заразились коронавирусом

При этом выздоровели 68 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом по состоянию на утро 23 апреля сообщает региональный оперштаб. Ковид подтвердился у 36 жителей Ижевска. 9 случаев в Увинском районе, 7 – в Сарапуле, 5 – в Можге, по 2 – в Балезинском и Игринском районах, по одному – в Глазове, Завьяловском, Красногорском и Сюмсинском районах.

68 человек выздоровели. Вакцинацию прошли 76 286 человек, из них 45 766 жителей уже получили второй компонент.