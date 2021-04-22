Коронавирусная статистика: врачи Удмуртии выписали еще 70 пациентов

Прививки поставили более 75 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прививку от коронавируса получили свыше 75 тыс. человек, второй компонент поставили более 44 тыс. жителей. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Всего по республике зарегистрировали еще 63 новых случаев ковида, 70 пациентов выписали.

Так, положительные тесты оказались у 22 жителей Ижевска, 6 жителей Глазовского района, 5 жителей Глазова, 5 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можгинского района, 3 жителей Вавожского района, 3 жителей Алнашского района, по два случая выявили в Можге, Воткинске, Игринском, Кезском и Сарапульском районах, по одному случаю - в Балезинском, Кизнерском, Шарканском, Юкаменском, Ярском районах и Сарапуле.

Среди зараженных 2 544 чувствуют себя удовлетворительно, 363 находятся в состоянии средней тяжести, 58 – в тяжелом.