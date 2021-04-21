Поступление последней партии позволит привить всех желающих на данный момент.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии достаточное количество вакцины от коронавируса. Об этом журналистам рассказала председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета республики Надежда Михайлова.

«Вакцины на сегодняшний день поступило достаточно, - подчеркнула она. - И сегодня главная задача, которая стоит перед Минздравом, перед всеми нами – это информационная работа, чтобы не было отказов от вакцинации».

Напомним, что по состоянию на середину апреля в Удмуртии очередь из желающих поставить прививку от ковида составляла 6,8 тыс. человек.

Низкие темпы вакцинации глава региона объяснял недостаточными поставками препарата. Поступление новой партии в 13,2 тыс. доз позволила изменить ситуацию, сказала Надежда Михайлова. В Минздраве республики информагентству «Сусанин» сообщили, что в настоящее время в листах ожидания порядка 5 тыс. человек.

По данным регионального оперштаба, на утро 21 апреля в республике прививку от коронавируса поставили 73 334 человека, в том числе 43 307 получили второй компонент.

Во время ежегодного послания президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам дать возможность повсеместной вакцинации. К осени должен сформироваться коллективный иммунитет.