Двое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

За последние сутки в республике заболел 61 человек, выздоровели – 74.

Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», мужчине было 64 года, женщине – 63. Таким образом общее число летальных случаев с начала пандемии составило 408.

За последние сутки ковид выявили у 61 пациента. Среди заболевших 29 жителей Ижевска, по 9 - Увинского и Шарканского районов, 6 - Сарапула, 5 - Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинске, Сарапульском и Камбарском районах.

74 человека выздоровели, их выписали.

Прививку от коронавируса поставили 73 334 человека, в том числе 43 307 получили второй компонент.