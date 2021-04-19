Более 283 000 жителей Удмуртии планируется охватить диспансеризацией в 2021 году

В прошлом году медосмотры не проводились 6 месяцев из-за пандемии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2021 году планируется охватить диспансеризацией более 283 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2020 году в ходе диспансеризации выявили 9 042 случая заболеваний, 137 из них — злокачественные новообразования, 191 — сахарный диабет, 26 — глаукома, 3 345 — болезни системы кровообращения, 387 — болезни органов дыхания, 574 — болезни органов пищеварения, 326 — болезни мочеполовой системы.

В текущем году планируется охватить профилактическими осмотрами 77 тысяч взрослого населения, диспансеризацией – 283,2 тысячи человек. Мероприятия будут проводиться в 46 медорганизациях городов и районов Удмуртии.

Отметим, что профилактический осмотр положен ежегодно каждому гражданину, начиная с 18 летнего возраста. Диспансеризацию могут пройти граждане с 18 до 39 лет один раз в три года, с 40 лет − один раз в год. Работники имеют право освобождения от работы на один день с сохранением зарплаты.