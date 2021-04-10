Еще 74 жителя Удмуртии заразились ковидом, столько же пациентов врачи выписали

Прививки поставили уже больше 57 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Положительный тест на ковид получили еще 74 жителя Удмуртии. Ровно столько же пациентов врачи выписали, сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Вновь более половины новых случаев зарегистрировали в Ижевске - 41. Также ковид подтвердился у 10 жителей Глазова, 9 жителей Игринского района, 5 жителей Увинского района, 3 жителей Дебесского района, 2 жителей Ярского района, по одному случаю выявили в Алнашском, Малопургинском, Сюмсинском районах и Сарапуле.

В настоящее время прививки поставили 57,5 тыс. человек, более 40 тыс. получили второй компонент.

Из тех, кто сейчас лечится от коронавируса, 2611 находятся в удовлетворительном состоянии, 376 в состоянии средней тяжести, 88 - в тяжелом.