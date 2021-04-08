В Удмуртии в 2,5 раза снизилась заболеваемость мышиной лихорадкой

Несмотря на это, жителей предупредили о высоком риске заражения ГЛПС в эпидсезон.

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии мышиной лихорадкой заразились 43 человека, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Отметим, что в прошлом году случаев заболевания было в 2,5 раза больше. Снижение обусловлено циклическим снижением в многолетней динамике заболеваемости.

Так, в этом году люди подхватили инфекцию в 11 районах. На селе заболеваемость выше в 1,9 раза, чем в городах. В Алнашском районе показатель оказался выше республиканского в 10,6 раза. В Шарканском, Граховском, Кизнерском, Увинском районах – в 3-5 раз больше среднего по региону.

Специалисты дают неблагоприятный прогноз на предстоящий эпидсезон. Ожидаются высокие риски заражения ГЛПС, кроме того, природные очаги по лихорадке остаются активными.

Основной способ передачи этой инфекции - воздушно-пылевой. Самый эффективный способ не заразиться – проводить дератизацию. Также напомним, уборку стоит проводить только влажным способом, если в процессе уборки образуется пыль, нужно защитить органы дыхания.