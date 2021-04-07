Увеличению темпа вакцинации от коронавируса Удмуртии мешают объемы поставок «Спутника V»

Очередь на прививку может доходить до 2 недель.

Ижевск. Удмуртия. Низкие темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии можно объяснить небольшими поставками препарата «Спутник V». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей пресс-конференции.

На данный момент в Удмуртии около 2,5 тыс. человек в день получают прививку. Иногда своей очереди им приходится ждать почти 2 недели. Сейчас темпы вакцинации будут увеличиваться, для этого подготовлены все точки и специальное оборудование.

«В любом процессе, особенно когда все это делается на ходу, есть какие-то недоработки, поэтому мы готовы абсолютно точно, и я надеюсь, что ситуация с производством и доставкой будет меняться», - прокомментировал глава региона.

Сам глава Удмуртии, переболевший коронавирусом в мае-июне 2020 года, намерен привиться после того, как снизится уровень антител.

По данным на утро 7 апреля, в Удмуртии от ковида привились 51 345 человек. Из них 37 494 получили второй компонент.

Записаться на вакцинацию в можно через портал Госуслуг, в поликлинике или по телефонам 8-800-100-24-47 или 122.