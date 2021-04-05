Почти 40 тысяч жителей Удмуртии страдает от онкологических заболеваний

Уровень распространения рака в республике ниже, чем в среднем по России.

Ижевск. Удмуртия. Почти 40 тысяч жителей Удмуртии страдает от рака. По данным Минздрава республики, сейчас в регионе на учете с онкологическими заболеваниями состоит около 2,6% населения республики, что несколько меньше, чем во многих регионах России. В среднем по стране этот показатель составляет 2,7%. Наиболее распространенными злокачественными новообразованиями остаются колоректальный рак, рак кожи, рак молочной железы и рак легкого.

В республике создана трехуровневая система помощи онкологическим пациентам. Она включает 30 первичных кабинетов и 6 амбулаторных онкологических центров. Они призваны минимизировать сроки диагностики, максимально сократить время до начала лечения и повысить его доступность. Высокотехнологичную медицинскую помощь предоставляет республиканский онкологический диспансер.

Специалисты отмечают: тотальное медицинское обследование в период пандемии помогло не только в борьбе с коронавирусом. Увеличилась и выявляемость раковых заболеваний. «Пандемия показала, что при массовом скрининге может на ранних стадиях выявляться рак легких, метастазы других онкозаболеваний, увеличенные лимфоузлы, говорящие, что у человека какая-то патология», - сообщил главный врач республиканского онкодиспансера Степан Ронзин.

Помимо ранней диагностики в Удмуртии активно внедряются высокотехнологичные методы борьбы с раком. В республиканском онкодиспансере планируется запуск двух ускорителей для лучевых методов лечения, строительство нового диагностического корпуса, а также первой в Удмуртии операционной, оснащенной на уровне научно-исследовательских институтов.