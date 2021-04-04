За сутки в Удмуртии коронавирус выявили у 77 человек

81 пациент находится в тяжёлом состоянии.

Ижевск Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 77 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 35 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 8 жителей Шарканского района, 6 жителей Глазова, 4 жителей Камбарского района, 3 жителей Алнашского района, 2 жителей Воткинска, 2 жителей Сарапульского района, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Граховском, Каракулинском, Кезском, Киясовском, Увинском, Ярском районах и Можге.

Состояние заболевших: 2 589 в удовлетворительном состоянии, 407 средней степени тяжести, 81 в тяжелом состоянии.

74 человека справились с болезнью и их выписали.