78 жителей Удмуртии заразились коронавирусом, 2 пациента скончались

В числе заболевших 7 детей в возрасте до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. Еще 78 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», среди заболевших 7 детей в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 12 жителей Игринского района и 11 жителей Глазова. По 3 случая зарегистрировано в Кезском и Завьяловском районах, по два – в Глазовском, Дебесском, Якшур-Бодьинском районах, по одному – в Балезинском, Шарканском и Малопургинском районах.

Врачи выписали 78 пациентов. 2 человека скончались: мужчине было 64 года, женщине - 75 лет.

С начала пандемии ковид выявили у 30 672 жителей Удмуртской Республики. 27 218 человек выздоровели, 382 – скончались. Прививку от коронавируса поставили 43 353 человека, из них 31 523 получили второй компонент.