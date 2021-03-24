В Удмуртии почти на 30% снизилась заболеваемость туберкулезом

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость туберкулезом в Удмуртии в 2020 году снизилась на 28,7%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Так, в прошлом году на 100 тыс. населения зарегистрировано 26,6 случая туберкулеза, а годом ранее - 37,3 случая.

Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, взрослым нужно не реже 1 раза в 2 года проходить флюорографию.

По словам главного врача Республиканской клинической туберкулезной больницы Удмуртии, фтизиатра Екатерины Тюлькиной, профилактика играет немалую роль, важно придерживаться здорового образа жизни. Туберкулез может быть, даже если у человека нет никаких клинических симптомов.

Детей в Удмуртии ежегодно обследуют с помощью туберкулиновой пробы. Охват обследования методами иммунодиагностики превышает 95%. До 7 лет туберкулез выявляют с помощью пробы Манту, с 8 лет - берут пробу с Диаскин-тестом. Процедура бесплатна. Главный детский фтизиатр Минздрава Удмуртии Ирина Родионова напомнила, что реакция Манту - это не прививка, а иммунологический тест. За рамками ОМС применяется еще один метод диагностики туберкулеза у детей - T-SPOT, когда забирается кровь из вены.