Почти 50 тыс детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях Удмуртии летом

Пока детей планируется принимать по правилам прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия готовится к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Летом 535 организаций отдыха и оздоровления планируют открыть свои двери. Они смогут принять почти 50 тыс. детей и подростков.

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу от учреждений поступило 84 заявки – 23% от общего количества организаций. В настоящее время по ним выдано 17 заключений.

Перед началом летнего оздоровительного сезона персонал проходит гигиеническое обучение. Его закончили 27% от общего числа.

Как уточнили в Управлении, пока действуют правила 2020 года – наполняемость лагерей не должна превышать 50%. Также напомним, все учреждения работали в закрытом режиме, заезд детей и сотрудников каждую смену проводился одномоментно, все проходили «медицинский фильтр».