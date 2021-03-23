Минздрав Удмуртии обязали обеспечить детей-инвалидов дорогостоящим препаратом

Стоимость первого курса уколов может достигать 40 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии подтвердил обязанность республиканского Минздрава обеспечить ребёнка-инвалида препаратом «Спинраза». Об этом сообщила пресс-служба Управления судебного департамента региона.

В ноябре 2020 года Первомайский районный суд Ижевска обязал Минздрав Удмуртии обеспечить ребёнка инвалида лекарственным препаратом «Спинраза», предназначенного для детей со спинно-мышечной атрофией, однако ведомство не согласилось с решением суда и обжаловало его в Верховном суде республики.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Удмуртии 17 марта 2021 года отклонила жалобу министерства на предыдущее решение. Судьи пришли к выводу, что лечение препаратом «Спинраза» является единственным возможным вариантом лечения. Отказ Минздрава нарушал права ребёнка на жизнь и здоровье, гарантированные ему Конституцией России.

«Государством гарантировано ей, как ребенку-инвалиду, обеспечение всеми жизненно необходимыми лекарственными препаратами бесплатно, такое обеспечение является расходным обязательством субъекта Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, это было не единственное подобное дело — жалобы республиканского Минздрава ещё по двум также были рассмотрены и отклонены.

С 2021 года средства на закупку препаратов будут выделяться из специального фонда. Стоимость первого курса уколов может достигать 40 млн рублей.