Около 7 тысяч человек заболели пневмонией в Удмуртии за два первых месяца 2021 года

При этом отмечен спад среди детей младше 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. За первые два месяца 2021 года выявили 6 822 случая заболевания пневмонией. За тот же период прошлого года этот показатель был меньше в три раза — 3 795. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Также отмечен рост вирусной пневмонии — 875 случаев за два месяца текущего года, 84 — в 2020, 96 — в 2019 годах.

Бактериальная пневмония оказалась ниже прошлогоднего уровня — 154 случая против 370 соответственно.

Спад заболеваемости пневмонии отмечен среди детей до 14 лет: за два месяца 2019 года их было 1 121 человек, 2020 года — 1 638, в этом году — 723 случая.

Напомним, что за 11 месяцев 2020 года уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в Удмуртии вырос в три раза.