Боле 24 тысяч жителей Удмуртии дважды привились от коронавируса

В республике зафиксировали 85 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», среди заболевших 9 детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Ижевска, 11 жителей Шарканского района, 9 жителей Глазова, 7 жителей Воткинска, 6 жителей Сарапула. По 4 случая зарегистрировано в Киясовском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах, по 3 – в Глазовском, Игринском, Каракулинском, Сарапульском районах, по одному - в Кизнерском и Юкаменском районах.

41 424 жителя привились от ковида, из них 24 455 получили второй компонент.

Всего на 19 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 766 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 26 383 человека выздоровели, 368 – скончались.