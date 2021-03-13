За последние сутки в Удмуртии выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 8 детей до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска, 6 жителей Якшур-Бодьинском района, 5 жителей Глазова и Сарапула, 4 жителей Малопургинского и Увинского районов, 3 жителей Воткинска, Глазовского и Юкаменского районов, 2 жителей Сарапульского, Завьяловского и Игринского районов, а также 1 жителя Киясовского района.

За сутки выздоровел 71 человек.

На 13 марта в Удмуртии зафиксировали 29 272 случая заболевания COVID-19, 366 человек скончались, а 25 950 — выздоровели. 103 пациента находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 37 363 жителей республики. 19 748 из них получили второй компонент. В числе больных: 8 детей до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.