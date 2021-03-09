За первую неделю весны ОРВИ заболели более 11 тыс жителей Удмуртии

Большая часть случаев приходится на детей младше 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. Более 11 тыс. жителей Удмуртии заболели ОРВИ в период с 1 по 7 марта 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Большая часть случаев пришлась на детей младше 14 лет — 7 283 случая.

В среднем по республике уровень заболеваемости на 44,8% ниже эпидпорога. В некоторых муниципалитетах отмечено превышение средних показателей по региону: Ижевск, Воткинск, Глазов, а также 7 сельских районов. Так, в Ижевске заболел 5 441 человек, включая 3 434 детей младше 14 лет. Уровень заболеваемости в столице Удмуртии находится ниже эпидпорога на 11%.

При этом жители городов болеют чаще сельчан — 8 668 случаев против 2 952 случая соответственно.

Из-за распространения ОРВИ на минувшей неделе полностью закрыли 3 детских сада в Красногорском, Завьяловском и Алнашском районах.