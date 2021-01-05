Более 5,5 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ к началу января 2021 года

Вирусы гриппа лабораторией пока не обнаружены.

Ижевск. Удмуртия. С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года ОРВИ заболело 5 667 жителей Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике, в этом числе — 3 499 случаев заболевания приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Среднереспубликанский показатель составил 368,8 на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости ОРВИ в республике регистрировался на уровне эпидемического порога.

Превышение среднереспубликанского показателя наблюдалось в 12 административных территориях: в Воткинске, Глазове, Сарапуле и девяти районах. При этом 3 951 случай (69,7%) был зарегистрирован среди городских жителей и 1 716 случаев (30,3%) среди сельских жителей.

В Ижевске за отчётную неделю ОРВИ заболел 2 021 человек, что составляет 35,7% от общего количества заболевших в регионе.

В ведомстве отметили, что с начала текущего эпидемического сезона в республике лабораторно исследовали более 1 300 мазков от больных острыми респираторными инфекциями. По результатам исследований установлено, что эпидемический процесс поддерживается преимущественно за счёт риновирусов. Вирусы гриппа не обнаружены.