19,8 тыс жителей Удмуртии заболели коронавирусом в этом году

За последние сутки в республике выявили еще 220 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. К 31 декабря количество заболевших коронавирусом в Удмуртии с начала пандемии увеличилось до 19 854 человек. Как сообщает региональный оперштаб в группе в соцсети ВКонтакте, за последние сутки выявили 220 новых случаев заражения.

Среди них: 86 фактов в Ижевске, 21 – в Глазове, 19 – в Воткинске, по 17 – в Балезинском районе и Сарапуле, 11 – в Алнашском районе, 8 – в Дебесском, по 6 – в Сарапульском, Кизнерском и Камбарском районах, 5 – в Юкаменском, 4 – в Воткинском, 3 – в Завьяловском, по 2 – в Можге, игринском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, по 1 – в Малопургинском, Кезском и Каракулинском районах.

Врачи выписали 213 вылечившихся от коронавируса пациентов.

Всего на 31 декабря в Удмуртии зарегистрировано 19 854 случая ковида. 16 004 человека выздоровели, 300 – скончались.