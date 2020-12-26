Не испортить праздник: жителям Удмуртии напомнили о рекомендациях при проведении застолья

В Роспотребнадзоре также рассказали о выборе сладких подарков и безопасности при салюте.
Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии напомнили о рекомендациях при проведении новогоднего застолья. Пресс-служба ведомства сообщила, как встретить Новый год и не навредить здоровью.
Во-первых, нужно ответственно отнестись к выбору продуктов. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем специалисты советуют следующее:
- приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения;
- обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения;
- приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.
При последующем приготовлении блюд опасными для здоровья могут стать многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса. Советы здесь следующие:
- готовьте салаты, блюда из рубленного мяса, холодец в небольших количествах;
- тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;
- соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности;
- храните торты и пирожные в холодильнике;
- не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе;
- не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;
- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;
- не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре (творог, молоко).
При проведении самого застолья советуют:
- не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин;
- не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм;
- соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих;
- не засиживайтесь за столом с едой всю ночь;
- не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь;
- замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе;
- не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки;
При выборе сладкого подарка для детей Роспотребнадзор советует:
- сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках;
- проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов, жиров, масел;
- лучше всего для сладкого подарка ребёнку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.
Также специалисты напомнили о мерах безопасности при проведении салюта:
- приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах;
- используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией;
- пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет;
- не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истёк срок годности.