Не испортить праздник: жителям Удмуртии напомнили о рекомендациях при проведении застолья

В Роспотребнадзоре также рассказали о выборе сладких подарков и безопасности при салюте.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии напомнили о рекомендациях при проведении новогоднего застолья. Пресс-служба ведомства сообщила, как встретить Новый год и не навредить здоровью.

Во-первых, нужно ответственно отнестись к выбору продуктов. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем специалисты советуют следующее:

- приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения;

- обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения;

- приобретайте продукты питания только в разрешенных местах торговли.

При последующем приготовлении блюд опасными для здоровья могут стать многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса. Советы здесь следующие:

- готовьте салаты, блюда из рубленного мяса, холодец в небольших количествах;

- тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;

- соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности;

- храните торты и пирожные в холодильнике;

- не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе;

- не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;

- не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре (творог, молоко).

При проведении самого застолья советуют:

- не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин;

- не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм;

- соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих;

- не засиживайтесь за столом с едой всю ночь;

- не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь;

- замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе;

- не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки;

При выборе сладкого подарка для детей Роспотребнадзор советует:

- сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках;

- проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов, жиров, масел;

- лучше всего для сладкого подарка ребёнку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.

Также специалисты напомнили о мерах безопасности при проведении салюта:

- приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах;

- используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией;

- пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет;

- не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истёк срок годности.