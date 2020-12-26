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Еще 217 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

09:20, 26 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Еще 217 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
09:20, 26 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
312
0

205 человек выписали после выздоровления.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике выявили ещё 217 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные на утро субботы, 26 декабря, привёл оперштаб республики.
Большинство заражённых — жители Ижевска (99 человек) и Сарапула (17 человек). Также в Удмуртии выписали 205 человек после выздоровления. выздоровели, их выписали.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 18 763 лабораторно подтверждённых случая ковида. 14 968 человек выздоровели, 294 человека умерли.
09:20, 26 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус