Еще 217 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

205 человек выписали после выздоровления.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике выявили ещё 217 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные на утро субботы, 26 декабря, привёл оперштаб республики.

Большинство заражённых — жители Ижевска (99 человек) и Сарапула (17 человек). Также в Удмуртии выписали 205 человек после выздоровления. выздоровели, их выписали.



Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 18 763 лабораторно подтверждённых случая ковида. 14 968 человек выздоровели, 294 человека умерли.