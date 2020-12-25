Педагогов и соцработников Удмуртии планируют прививать от коронавируса с января

В ближайшие дни больницы получат еще 1400 доз.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2021 года педагогам и соцработникам планируют начать ставить прививки от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Напомним, они входят в первую, приоритетную группу для вакцинации наравне с медицинским персоналом. В ближайшие дни Удмуртия получит еще 1400 доз вакцины.

В районных и городских районных больницах оборудовано 60 пунктов вакцинации. Все пункты оснащены морозильными охладительными элементами и термосумками для хранения и перевозки препарата.

На 25 декабря в республике привили уже более 300 медиков. Напомним, первые прививки в Удмуртии начали ставить в сентябре, тогда привили 42 медперсонала из «красной зоны». Чувствуют они себя хорошо, рассказала главный внештатный специалист вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Напомним также, в первую группу также входят люди с хроническими заболеваниями, во вторую группы включили работников транспорта и энергетики, правоохранительных органов, военнослужащих, волонтеров, вахтовиков, и тех, кто работает в сфере услуг.

Третьими в «очереди» на прививку стоят государственные и муниципальные служащие, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, лица, подлежащие призыву на службу.