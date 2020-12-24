Построенные в этом году ФАПы в Удмуртии начнут принимать пациентов в 2021 году

Это связано с закупкой оборудования и лицензированием.

Ижевск. Удмуртия. Часть ФАПов, которые построят в Удмуртии в этом году, начнут принимать пациентов в 2021 году. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики, в настоящее время идет приемка первой волны фельдшерско-акушерских пунктов.

Так, уже сданы в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в Якшур-Бодьинском, Алнашском, Дебесском, Шарканском районах. Ввести их в эксплуатацию намерены до конца 2020 года. Параллельно проводится закупка оборудования. После получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирования начнется прием населения. Ввод в работу ФАПов как медицинских организаций планируется в первой половине 2021 года.

Как рассказал в ежегодном докладе на сессии Госсовета Удмуртии глава республики Александр Бречалов, учитывая обстоятельства этого года и масштабы реализации нацпроектов, завершать работы объектах строители будут вплоть до 31 декабря. Среди планов на 2021 год руководитель региона отметил замену ФАПа в селе Пихтовка Воткинского района, а также замену двух врачебных амбулаторий в деревне Хохряки и селе Ягул Завьяловского района.