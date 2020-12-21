Медики попросили жителей Удмуртии сократить контакты в новогодние праздники

Врачи не исключают, что после долгих выходных в республике произойдет подъем заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии призвали жителей провести новогодние праздники в узком семейном кругу. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, медики запустили флешмоб #ВСТРЕЧАЙТЕНОВЫЙГОДДОМА. Его инициаторами стали сотрудники ковид-центров и ковидных отделений больниц региона. Они сделали свои фотографии в средствах индивидуальной защиты с тегами #БЕРЕГИТЕСЕБЯ и #ВСТРЕЧАЙТЕНОВЫЙГОДДОМА.

В настоящее время в стационарах республики, перепрофилированных на борьбу с новой коронавирусом, находятся более 1700 человек. Многие из них останутся в стационарах и в новогодние праздники. Врачи отмечают, что после долгих выходных возможен подъем заболеваемости.

«В праздничные дни, конечно, всем нам хочется встретиться с друзьями, сходить в гости, собраться большой компанией. Тем не менее, как врачи-инфекционисты, хотим напомнить нашим гражданам о необходимости ограничить контакты и призвать соблюдать масочный режим, особенно при общении со старшими родственниками. К сожалению, заболеваемость коронавирусом пока на спад не идет, и остается опасность заразиться этой опасной инфекцией. Поэтому мы очень просим жителей Удмуртии оставаться дома и беречь себя и других. Желаем всем в наступающем году только здоровья!» - говорит заместитель главного врача Республиканской инфекционной клинической больницы Марина Петренко.